Mario + Rabbids Kingdom Battle Day One Patch – Diese Änderungen sind drin

Nachdem wir bereits vor zwei Tagen berichteten, dass das Strategiespiel Mario + Rabbids Kingdom Battle einen knapp 100 MB großen Day-One-Patch erhalten hat, hat Ubisoft jetzt die Einzelheiten zum Update veröffentlicht.

Mario + Rabbids Kingdom Battle Day One Patch – Diese Inhalte stecken drin

Allgemein

– Gesamtstabilität, Audio, Benutzeroberfläche und Lokalisierung wurden verbessert

Gameplay

– Das Zurücksetzen der gelernten Fähigkeiten ist nun kostenlos

– Die Anzeige der taktischen Kamera wurde verändert

– Die KI der Bossgegner wurde verbessert

– Probleme mit der Kollision in der Erkundungsphase wurden behoben

– Geringfügige Gameplay-Glitches wurden behoben

System

– Sie können nun nach dem ersten Start des Spiels unterstützte Sprachen auswählen

– Sie können im Hauptmenü auf den Storymodus und sämtliche Sprachen zugreifen

– Sie können nun verfügbare Zuatzinhalte im Hauptmenü sehen

– Russisch, traditionelles und vereinfachtes Chinesisch wurden zu den unterstützten Sprachen hinzugefügt

Grafik

– 2D Waffen-Icons wurden aktualisiert

– Der Detailgrad in der Erkundungsphase wurde verbessert

– Die Belohnungsübersicht nach Kämpfen ist nun in 3D und Feedbacks wurden verbessert

– Die Technik-Vorschau in Kämpfen wurde verbessert