Mario Kart 8 Deluxe stellt Verkaufsrekord auf

Hut ab, Nintendo. Mario Kart 8 Deluxe stellt einen neuen Verkaufsrekord in der Geschichte der Rennspielserie auf. Über 459.000 Einheiten wurden am ersten Tag der Veröffentlichung in den USA abgesetzt, in dieser Zahl sind Verkäufe auf Datenträger, sowie als Download inbegriffen.

Damit verweist der neueste Teil der beliebten Serie den bisherigen Spitzenreiter Mario Kart Wii aus dem Jahr 2008 auf den zweiten Platz. Das Spiel wurde an fünf Tagen rund 433.900 Mal in den USA verkauft.

Hier geht es zu unserem Testbericht zu Mario Kart 8 Deluxe.