Mario Kart 8 Deluxe – Neues Gameplay-Video zum Battle-Modus

NintenDaan zeigt ein neues Gameplay-Video zum Funracer Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Das Video zeigt den neuen Spielmodus „Bob-omb Blast„, welcher Bestandteil des Battle-Modus ist.

In dieser Variante der Ballon-Schlacht stehen den Spielern lediglich Bomben als Waffen zur Verfügung. Ziel des Spieles ist es, die Ballons der anderen Fahrer zu zerstören.

Mario Kart 8 Deluxe wird am Freitag, den 28. April 2017 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. An dieser Stelle verweisen wir uns noch einmal auf das Let’s a Go! Turnier.