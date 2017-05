Mario Kart 8 Deluxe legt Traumstart in Japan hin

Die Nintendo Switch scheint ihr starkes Momentum beibehalten zu können. Nachdem die neue Nintendo-Konsole weltweit exzellente Verkaufszahlen erzielen konnte und allein in ihrem Launch-Monat März gut 2,74 Millionen Mal über die Ladentheke wanderte, bahnt sich nun der nächste Verkaufserfolg an.

Mario Kart 8 Deluxe stürmt in Japan die Spitze der Charts

So gab die Famitsu in Japan nun bekannt, dass Nintendo allein an den ersten drei Verkaufstagen über 280.229 Einheiten von Mario Kart 8 Deluxe in Japan verkaufen konnte. Das Spiel kam wie bei uns in Europa am 28. April 2017 auf den Markt und soll das meistverkaufte Spiel Japans in der 17. Kalenderwoche 2017 gewesen sein.

Man kann also davon ausgehen, dass auch die Nintendo Switch von den guten Verkaufszahlen des Funracers profitieren und weiterhin gute Abverkäufe erzielen wird.

Habt ihr ebenfalls Mario Kart 8 Deluxe bereits erworben? Wenn ja, wie sind eure Eindrücke von dem Spiel? Unseren Testbericht zum Spiel, könnt ihr hier nachlesen.

Quelle: Famitsu