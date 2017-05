Mafia III – Termin der zweiten Erweiterung steht fest

Noch in diesem Monat werden 2K Games und Hangar 13 die zweite Erweiterung für den Open-World-Titel Mafia III veröffentlichen. Diese hört auf den Namen Stones Unturned und wird am 30. Mai für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

In der neuen Erweiterung wird neben dem Protagonisten Lincoln Clay auch sein Verbündeter John Donovan im Mittelpunkt stehen. Donovan bat Clay um Hilfe, um Rache an Conor Aldridge zu nehmen.

Einem Verräter, der Donovan in seiner Zeit im Vietnamkrieg zum Sterben zurückgelassen hatte und nun urplötzlich in New Bordeaux aufgetaucht ist.

Die Entwickler versprechen, dass Donovan während der Erweiterung die meiste Zeit an eurer Seite kämpfen wird.

Stones Unturned wird allerdings nicht nur in New Bordeaux spielen, auch ein Regenwald auf einer unbenannten Insel lädt zum Erkunden ein. Zusätzlich dazu wird es neue Waffen und Dienste geben, darunter ein neuer Scharfschützendienst.

Vor einem Monat erschien mit „Schneller, Baby“ die erste Erweiterung für den Gangsterepos (unser Testbericht). Ein weiterer wird im Juli noch folgen:

Zeichen der Zeit:

Eine Serie von mysteriösen Ritualmorden belastet New Bordeaux. Auf Bitten von Vater James willigt Lincoln ein, die dafür verantwortliche Sekte zu jagen. Diese Mission führt ihn durch die gesamte Stadt und das umliegende Sumpfland.