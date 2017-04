Little Nightmares – Spielt das Minispiel und schaltet DLC frei!

Kommende Woche Freitag erscheint mit Little Nightmares eines der am sehnlichsten erwarteten Downloadspiele der ersten Jahreshälfte. Um Spieler auf den Release des düsteren Abenteuers vorzubereiten, haben sich BANDAI NAMCO und Entwickler Tarsier Studios eine interessante Werbekampagne ausgedacht.

Über eine kostenlose Online-Demo namens „Escape Kitchen“ erhaltet ihr die Möglichkeit, einen kostenlosen DLC für das finale Spiel in Form einer Tengu Maske freizuschalten.

Absolviert dazu einfach ein paar Aufgaben in dem Browser-Spiel, welches ihr an dieser Stelle findet: Little Nightmares Escape Kitchen Demo.

Little Nightmares wird am 28. April 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.