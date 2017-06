Little Nightmares erhält neue Story-Kapitel

Der Grusel-Plattformer Little Nightmares von Bandai Namco (unser Testbericht) wird schon in Kürze neue Inhalte spendiert bekommen, das gab der Publisher nun bekannt. Der Expansion Pass hört auf den Namen Geheimnisse des Schlunds und wird drei neue Story-Kapitel in das Spiel integrieren.

Darin steuern wir aber nicht mehr die eigentliche Protagonistin Six, sondern den Ausreißer Kid auf seiner Reise durch die düstere Welt des Schlunds. Dadurch soll sich auch neue Perspektiven auf das Hauptspiel eröffnen, wie es in der Beschreibung heißt.

Kosten wird der Expansion-Pass im PlayStation– und Xbox Store € 9,99. In der Complete Edition von Little Nightmares ist er bereits enthalten.