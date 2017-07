Stop: Hummer-Time! Oder so ähnlich. Fans von Links Hummer-Shirt aus The Legend of Zelda: The Wind Waker haben einen Grund zur Freude, denn das bekannte Kleidungsstück feiert in The Legend of Zelda: Breath of the Wild bald ein fulminantes Comeback.

Im Rahmen des 2. DLCs zum Spiel wird neben einem neuen Dungeon, einer neuen Storyline und vielen weiteren Änderungen eben auch das berühmte Shirt ein Comeback feiern. Der 2. DLC wird im Winter 2017 erscheinen.