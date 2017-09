Life is Strange Before the Storm Review

Knappe zwei Jahre ist es nun bereits her, dass wir in dem Episoden-Adventure Life is Strange des französischen Entwicklers Dontnod Entertainment den Geheimnissen in der Kleinstadt Arcadia Bay nachgegangen sind. Jetzt steht mit Life is Strange Before the Storm endlich die zweite Staffel zum Download bereit, die uns die Vorgeschichte des Spieles näher bringen will. Unser Review zeigt, ob die erste Episode des neuen Entwicklers Deck Nine Games die Qualität des Originals halten kann.

Life is Strange Before the Storm – Von Liebe und Verrat

Nachdem Chloe Prince in der ersten Staffel noch eine Nebenrolle einnahm, steigt das junge Mädchen in Life is Strange Before the Storm nun zur Hauptfigur auf. Die Handlung setzt zwei Jahre nach dem tragischen Tod ihres Vaters ein, der Chloes Leben für immer verändern sollte.

Die erste Episode der zweiten Staffel dreht sich hauptsächlich um die Freundschaft zwischen der rebellischen Teenagerin Chloe und ihrer besten Freundin Rachel Amber. Ja, genau die Rachel, deren mysteriöses Verschwinden im ersten Life is Strange noch einen der Handlungsstänge darstellte. Before the Storm nimmt sich in den knappen drei bis fünf Stunden die Zeit, die Anfänge der Freundschaft zwischen den beiden ungleichen Mädchen zu beleuchten.

Gerade in der Erzählung der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen den beiden jungen Mädchen agiert das Spiel aber etwas zu subtil. Über die Hintergründe, wie die beiden letztlich zueinander gefunden haben, lässt euch Before the Storm ebenfalls m Unklaren und verschenkt damit Potential.

Im Verlaufe der ersten Episode erfahrt ihr, wie Chloe zu ihren ikonischen, blauen Haaren kam und welche schlimmen Ereignisse sie zu dem Menschen gemacht haben, die ihr in Life is Strange kennengelernt habt.

So präsentiert sich Before the Storm ab der ersten Spielminute wie eine spielbare Episode einer hochkarätigen Coming-Of-Age-Serie, die ihren Fokus ganz eindeutig auf die zwischenmenschliche Beziehung legt. Dieses Konzept geht auf. Nach einem relativ gemächlichen Einstieg dauert es allerdings nicht lang, bis euch die vielschichtigen Figuren ans Herz wachsen. Schnell entwickelt sich das Adventure zu einer wahren Achterbahn der Gefühle, die euch gleich mehrmals emotional mitreißt. Hervorragend.

Die Zeit bleibt unangetastet

Aus spielerischer Sicht orientiert sich Life is Strange Before the Storm an seinem direkten Vorgänger. Mit einer wichtigen Änderung. Das Zurückdrehen der Zeit war eines der Kern-Spielelemente des Erstlings aus dem Jahr 2015. Die Prequel-Staffel verzichtet hingegen komplett auf diese Spielmechanik.

Viel mehr noch: Before the Storm bietet überhaupt keine Kräfte, in welcher Form auch immer. Damit wollten die Entwickler ein Spielerlebnis erschaffen, welches besser nachvollziehbar und realistischer daher kommt. Echte Charaktere, mit denen man sich identifizieren kann, die sich mit echten Problemen herumplagen. Was zumindest auf dem Papier nach einem Rückschritt klingt, entpuppt sich als hervorragende Idee. Auch wenn das Spiel dadurch ein wenig von seiner einzigartigen Atmosphäre einbüßt, die den Vorgänger so besonders gemacht hat.

Die Fotos aus der ersten Staffel wurden passenderweise durch Graffitis ersetzt. Außerdem erfahrt ihr spannende Details über die Beziehung zwischen Chloe und Max, der Hauptfigur aus dem ersten Spiel. Deck Nine Games beweisen also ein Händchen für Fanservice.

Wer jetzt aber erwartet, dass in Life is Strange Before the Storm Nichts „seltsames“ passiert, der irrt gewaltig. Doch darauf wollen wir in unserem Test nicht weiter eingehen. Immerhin sind es erneut eure Entscheidungen, die den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen.

Nur ein Beispiel: Direkt zu Beginn versucht ihr, euch in eine alte Mühle zu schleichen, um einem Konzert eurer Lieblingsband beizuwohnen. Dort trefft ihr auf einen alten Bekannten, bei dem ihr Marihuana kaufen könnt. Entscheidet ihr euch dagegen, passiert nicht allzu viel.

Eignet ihr euch allerdings die Drogen an, ergibt sich mitunter ein vollkommen neuer Handlungsstrang, der mehrere Spielstunden Inhalt bietet. Die Konsequenzen eurer Entscheidungen reichen also deutlich weiter, als dies bei der Konkurrenz der Fall ist.

Spielerische Stagnation auf hohem Niveau

Wenn ihr schon einmal eines der Telltale-Adventures oder die erste Staffel von Life is Strange gespielt habt wisst ihr bereits, was euch aus spielerischer Sicht erwartet. Life is Strange Before the Storm bietet – und das muss man dem Spiel tatsächlich ankreiden – keinerlei echte Neuerungen. Wer also mit dem gemächlichen Spieltempo und der quasi nicht vorhandenen Action nichts anfangen kann, wird auch mit der Auftaktepisode der zweiten Staffel keine Freude haben.

Noch immer besteht das Gameplay daraus, die Umgebungen auf dem Weg zu eurem Ziel zu durchforsten und dann mit ihr zu interagieren, um weiter voran zu kommen. Wirklich spannend oder gar actionreich ist das in den seltensten Fällen, zumal es nur wenige echte Rätsel gibt. Aber genau das ist es, was euch in einem Spiel des Adventure-Genres eben erwartet. Und als solches macht der Titel seine Sache ausgesprochen gut.

Vielmehr punktet Life is Strange Before the Storm mit seinen glaubhaften Charakteren und den hervorragenden Dialogen. In den neuen Widerrede-Dialogen kann Protagonistin Chloe jedenfalls ihre rebellische Haltung hervorragend präsentieren und ihre Gesprächspartner mit schlagkräftigen Argumenten oder gar Beleidigungen von ihren Zielen überzeugen. Dabei müsst ihr auf die Antworten der anderen Gesprächsteilnehmer achten und ihnen die richtige Antwort um die Ohren feuern.

Wie bereits in der ersten Staffel stützt ein stimmiger Cartoon-Look das Geschehen auf dem Bildschirm. Alles in Allem geht das Spiel aus grafischer Sicht in Ordnung, ohne aber wirkliche Akzente setzen zu können. Hässliche Treppchenbildung und detailarme Texturen stoßen ein wenig sauer auf. Außerdem könnte die Mimik der verschiedenen Charaktere etwas mehr Aussagekraft vertragen.

Die Vertonung hingegen rangiert auf außergewöhnlich gutem Niveau. Gerade die englischen Sprecher liefern einen hervorragenden Job ab. Der Soundtrack der Indie-Künstlerin Daughter ist über jeden Zweifel erhaben und untermalt die hervorragende Atmosphäre nahezu perfekt. Schade nur, dass es erneut keine deutschen Sprecher gibt und ihr zum Lesen der Untertitel verdammt seid.

Fazit:

Life is Strange Before the Storm steht dem Adventure-Hit aus dem Jahr 2015 erfreulicherweise in Nichts nach. Auf gekonnte Art und Weise spinnen die Entwickler hier eine spannende Coming-Of-Age-Geschichte, die gerade mit ihren glaubwürdigen Charakteren punktet. Hier und da hätte man bei der Story zwar etwas mehr ins Detail gehen dürfen, wirklich schlimm ist das jedoch nicht.

Die hervorragenden Dialoge und die vielschichtigen Figuren sorgen dafür, dass sich Life is Strange Before the Storm trotz technischer Ungereimtheiten und weniger echter Neuerungen zu einer emotionalen Achterbahn entwickelt, die euch nicht mehr loslässt. Adventure-Fans und Spieler des Vorgängers müssen zugreifen, alle anderen sollten unbedingt einen Blick riskieren. Bleibt zu hoffen, dass die weiteren Episoden das Niveau des Auftakts halten können.