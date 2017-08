Life is Strange: Before The Storm – Neuer Trailer stellt Deluxe-Version vor

Square Enix wird eine Deluxe-Version zum Prequel-Episodenadventure Life is Strange: Before The Storm veröffentlichen, zu dem der Publisher heute einen Trailer veröffentlicht hat.

Neben den drei Standard-Episoden der zweiten Staffel umfasst diese Edition auch eine besondere Bonus-Episode, in der ihr ein Wiedersehen mit der Protagonistin Max Caulfield aus dem Original feiern dürft. Diese hört auf den Namen „Lebewohl“.

Insgesamt wird die Deluxe-Edition folgende Inhalte bieten:

Das Spiel Life is Strange: Before The Storm (Episoden 1-3)

(Episoden 1-3) Bonusepisode „Lebewohl“ – Spielt ein letztes Mal als junge Max Caulfield

Exklusiver Mixtape-Modus – Erstellt eure eigene Playlist aus dem lizenzierten Soundtrack für eine kinoreife Szene im Spiel

Exklusives Outfit-Pack – Verändert Chloes Aussehen mit drei neuen Outfits, inklusive Punk Doe-, Hawt Dawg- & Illuminati-Outfits

Die Deluxe Edition steht exklusiv im PlayStation Store zum Download bereit und kann bereits jetzt vorbestellt werden. Vorbesteller freuen sich zudem über das „Chloes Klassiker“-Outfit aus dem ersten Spiel, sowie ein exklusives, dynamisches PlayStation 4-Design.

Erscheinen wird Life is Strange: Before The Storm dann am 31. August 2017.