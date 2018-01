Life is Strange Before the Storm – Limited Edition erscheint im März

Square Enix gibt bekannt, dass das Episoden-Adventure Life is Strange Before the Storm als Limited Edition im März erscheinen wird. Zeitgleich mit der Bonus-Episode „Lebewohl“ wird die Retail-Fassung am 09.03. im Handel erhältlich sein.

Neben allen Episoden hält die Limited Edition folgende Inhalte bereit:

– Das Spiel auf Disc

– Artbook

– Soundtrack-CD

– Bonus Episode „Lebewohl“ – Spieler erleben ein letztes Mal die junge Max Caulfield in einer ganz speziellen Geschichte, und das mit den beiden Original-Synchronsprecherinnen Ashly Burch und Hannah Telle.

– Mixtape Modus – Spieler erstellen ihre eigene Playlist mit Songs aus dem Soundtrack und hören sich diese Lieder untermalt von einer animierten Szene an.

– Outfit Paket: 3 neue Outfits für Chloe, inklusive „Punk Doe“, „Hawt Dawg Man“ & „Illuminati“

– Episode 1 der ersten Staffel von Life is Strange

Wer es gerne noch exklusiver mag, sollte sich in den Square Enix Store begeben: Wer Die Vinyl Edition (exklusiv verfügbar im Square Enix Store) bietetzusätzlich noch ein Set aus vier Schallplatten mit der Musik des Spiels.