Warner Bros. und TT Games werden das Weltenbau-Spiel Lego Worlds auch für PlayStation 4 und Xbox One umsetzen. Der Titel orientiert sich am Megahit Minecraft und ist bereits seit geraumer Zeit für den PC via Steam Early Access verfügbar.

Konsolenspieler dürfen ab 24. Februar 2017 eigene Welten mit den bunten Bauklötzen erstellen, denn dann erscheint Lego Worlds auf den Konsolen.