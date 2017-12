Launch-Trailer zu Xenoblade Chronicles 2 veröffentlicht

Am gestrigen Tag ist das Rollenspiel Xenoblade Chronicles 2 exklusiv für die Nintendo Switch in Europa erschienen. Passend dazu hat Nintendo einen offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht. In selbigen bekommt ihr die Charaktere und die Spielwelt zu sehen, die ihren ganz besonderen Charme versprühen. Gleichzeitig wird aber auch einiges rund um die Geschichte des Titels gezeigt, sodass wie immer gilt: Anschauen auf eigene Gefahr!

Xenoblade Chronicles 2 Launch-Trailer:

Xenoblade Chronicles 2 kann ab sofort unter anderem bei Amazon.de bezogen werden:

Quelle: Nintendo Deutschland