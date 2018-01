Last Encounter – Koop-Twinstick-Shooter erscheint für alle Konsolen

Exordium Games hat den kooperativen Twinstick-Shooter Last Encounter für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt. Mit verschiedenen Raumschiffen nehmt ihr es in dem Actiontitel mit Asteroiden und fiesen Aliens auf.

Bis zu vier Spieler können im Koop-Modus zusammen in den Kampf ziehen. Zur Auswahl steht eine Vielzahl an abwechslungsreichen Waffen, die Level im Spiel sind prozedural generiert.

Erscheinen soll Last Encounter im 02. Quartal 2018, auf der offiziellen Homepage kann man sich bereits für einen Beta-Test anmelden. Unklar ist allerdings, auf welchen Plattformen die Beta stattfinden wird.