Kurios: Frau in Florida will Tetris heiraten

Oooookay… Jedem wie es beliebt. Oder nicht? Heute mal eine ganz kuriose Meldung: Die 20-jährige Noorul Mahjabeen Hassan (möchte lieber Fractal Tetris Huracan genannt werden) lebt in Florida und will Tetris heiraten. Ja, richtig gelesen.

Noorul stieß zum ersten Mal im September 2016 auf ein neuartiges, innovatives Videospiel mit dem mysteriösen Titel Tetris (haben wir bislang noch nie gehört). Die junge Frau plant, nach ihrem Abschluss eben dieses Spiel zu heiraten. Inklusive einer Zeremonie, bei der all ihre Freunde teilnehmen sollen.

„Alles begann, als ich dieses Spiel namens Smash Run spielte und das Tetris-Theme hörte. Ich fand es toll. Jedes Mal als ich es hörte, wollte ich Tetris spielen. Alles was ich tat, war, dieses Spiel zu spielen und zu denken: „Ich will einfach nur Tetris spielen.“ Ich finde, Tetris ist einfach nur wunderschön. Er ist absolut perfekt und stimuliert meinen Geist. Physisch bekomme ich das Gefühl, dass Menschen bekommen, die in einer Beziehung sind – Das man weiß, dass es der Richtige ist,“

so Noorul.

Zuvor hatte die junge Dame übrigens unter anderem Techtelmechtel mit dem Companion Cube aus Portal und einem Oszilloskop. Zuletzt war sie mit einem Taschenrechner namens Pierre zusammen.

Mehr über ihre Geschichte könnt ihr bei metro.co.uk nachlesen. Allemal kurios, aber wenn es sie glücklich macht?