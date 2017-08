Kostenloses Update für Fast RMX angekündigt – Viele neue Inhalte

Nintendo und Shin’en Multimedia haben im Zuge der gamescom 2017 überraschend ein großes, kostenloses Update für Fast RMX (unser Test) angekündigt. Das futuristische Rennspiel wird bereits im September 2017 um viele neue Inhalte erweitert werden.

Ganze sechs neue Strecken und zwei neue Cups führt die kostenlose Erweiterung ein. Außerdem wird das Spiel mit dem Update endlich auch in Japan veröffentlicht werden.

So loben wir uns den Entwickler-Support!

#FastRmx #NintendoSwitch REMIX UPDATE coming in September 2017. Six new tracks, two new cups and first release in japanese eShop! pic.twitter.com/8CaFcqTvYH

— Shin’en Multimedia (@ShinenGames) 22. August 2017