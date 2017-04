Kostenlose Browser-Spiele: Spielt ihr sie?

Für die einen sind sie ein wahrer Segen und für die anderen das genaue Gegenteil. Die Rede ist von Browserspielen, die zumeist auf einem Free-2-Play-Modell aufbauen. In den letzten Jahren haben Browserspiele einen echten Boom erfahren. Kein Wunder lassen diese sich doch meist ohne großen Aufwand einfach und bequem über einen Internetbrowser jederzeit und überall spielen. Selbst auf mobilen Endgeräten kann man heutzutage ohne große Umwege unterwegs sein Spiel fortsetzen, was für viele Nutzer den besonderen Mehrwert von Browserspielen ausmacht.

Browserspiele: Schnell, einfach und unkompliziert!

Ein weiterer Pluspunkt ist die Einsteigerfreundlichkeit der Browserspiele. Hochgezüchtete Rechner sind für die Spiele zumeist keine Anforderung und zudem sind die Spiele in den meisten Fällen dank der Free-2-Play Eigenschaft kostenlos zu starten, um unverbindlich einen Eindruck von dem jeweiligen Spiel zu erhalten. Weitere Spielfunktionen oder zusätzliche Inhalte müssen dann jedoch bezahlt werden, um auch langfristig Freude mit den Games zu haben. Ein ähnliches Konzept verfolgt beispielsweise auch Nintendo aktuell mit dem Smartphone-Spiel Super Mario Run, welches man kostenlos anspielen kann und für zusätzliche Level einen Endpreis zahlen muss.

Mittlerweile bietet die Landschaft der Browserspiele eine schier endlos erscheinende Liste an potenziell guten Spielen. Die Masse an Spielen macht es allerdings schwierig die spielenswerten „Juwelen“ herauszupicken. Unsere Kollegen von Netzsieger testen daher regelmäßig die neuesten Browserspiele auf Herz und Nieren und sprechen Empfehlungen für die einzelnen Titel aus und stellen deren Besonderheiten heraus, um euch die Entscheidung für oder gegen das jeweilige Spiel zu erleichtern.

Besonders die Spiele von Innogames genießen unter den Kreisen der Browser-Spieler größte Beliebtheit. Spieletitel wie Grepolis, Elvenar oder auch Forge of Empires gehören zu den Aushängeschildern der Firma und bieten Spielspaß auf lange Sicht. Gerade das Strategiespiel Grepolis punktet mit seinem ganz eigenen Charme. Hier ist es wie es der Name schon andeutet eure Aufgabe eine kleine griechische Metropole zu einer florierenden Macht heranwachsen zu lassen und die Geschicke der Stadt zu lenken. Vor allem Strategen und Denker kommen hier auf ihre Kosten, da sie Allianzen schmieden müssen und ihre nächsten Schritte immer in Anbedacht der möglichen Konsequenzen für die eigene Stadt überdenken sollten. Eine weitere sehr coole Funktion in Grepolis ist, dass ihr dank Cross-Play euer Spiel dank App auch auf dem Smartphone unterwegs fortsetzen könnt, um so die nächsten Schlachten und Züge im antiken Griechenland zu planen. Der Titel hat wirklich alles was ein süchtig machendes Strategiespiel ausmacht.

Doch nun seid ihr gefragt: Spielt ihr neben „vollwertigen“ Titeln hin und wieder auch gern ein Browserspiel? Wenn ja, was sind eure Favoriten? Teilt uns eure Gedanken in den Kommentaren mit!