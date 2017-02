Koop-Plattformer Shift Happens erscheint am 22. Februar

Entwickler Klonk Games hat angekündigt, dass der Koop-Plattformer Shift Happens am 22. Februar für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Der Titel ist momentan Bestandteil des Early Access-Programmes der PC-Plattform Steam, welches das Spiel zum genannten Termin verlassen wird.

In Shift Happens schlüpfen Spieler in die Haut von Bismo und Plom, die aus derselben Masse bestehen. Durch die Fähigkeit, die Masse miteinander zu tauschen löst man im Verlaufe des Abenteuers verschiedenste Rätsel und Sprungpassagen. Der Fokus des Spieles liegt auf dem kooperativen Mehrspielermodus für insgesamt zwei Spieler, welcher sowohl lokal, als auch online gespielt werden kann.