Koop-Adventure Nine Parchments erscheint im Dezember

Frozenbyte hat neue Informationen über das kooperative Adventure Nine Parchments veröffentlicht, welches für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen wird. Darin begebt ihr euch wahlweise alleine oder mit bis zu vier Spielern als Zauberschüler auf die Suche nach magischen Pergamenten.

Mithilfe von mächtigen Zaubersprüchen müsst ihr gegen allerlei Gegner kämpfen. Allerdings ist dabei Vorsicht angebracht: Dank aktiviertem Friendly Fire könnt ihr nämlich auch euren Freunden schaden. Im Laufe des Abenteuers schaltet ihr immer neue und stärkere Zaubersprüche frei und dürft euren Charakter im Level aufwerten. Außerdem sammelt ihr neue Ausrüstungsgegenstände und könnt sogar neue Spielfiguren freischalten.

Ganze 32 Level und acht spektakuläre Bosskämpfe soll der Titel bieten, zur Auswahl stehen vier Schwierigkeitsgrade, von denen die höheren mit besserer Ausrüstung locken.

Erscheinen wird Nine Parchments im Dezember 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Zusätzlich wird der Titel für die Xbox One X und PS4 Pro optimiert. Eine Demo zum Spiel soll bereits in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.