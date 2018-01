Konami präsentiert Mehrspieler-Trailer zu Metal Gear Survive

Konami hat einen brandneuen Trailer zu, Mehrspielermodus vom kommenden Action-Titel Metal Gear Survive veröffentlicht. In dem neuen Trailer dreht sich alles rund um den Mehrspielermodus, der gleichzeitig auch das Herzstück des Titels ausmacht.

Metal Gear Survive Trailer

Das rund drei minütige Video zeigt in einem sehenswerten Zusammenschnitt die Herausforderungen des Mehrspielermodus. Anders als im Einzelspieler-Modus müssen sich die Spieler hier vor allem actionreich gegen Wellen von infizierten Kreaturen verteidigen.

Wer sich zudem einen Eindruck vom Spiel machen will, der kann aktuell sowohl auf PS4 und Xbox One in die laufende Beta hereinschnuppern. Metal Gear Survive soll am 22. Februar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One hierzulande erscheinen.

Quelle: Konami