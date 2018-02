Konami kündigt zweite Beta zu Metal Gear Survive an

Konami startet eine zweite offene METAL GEAR SURVIVE Beta für den 16. Februar. Diesmal können nicht nur Konsolen-Spieler auf PlayStation 4 oder Xbox One online den Koop-Modus über drei Tage ausprobieren, sondern auch interessierte PC-User über Steam.

Auf zwei Karten sind verschiedene Schwierigkeitsgrade und besondere tägliche Missionen verfügbar. Teilnehmer der zweiten METAL GEAR SURVIVE Beta können ebenfalls besondere In-Game Boni in der Vollversion des Spiels erhalten: ein FOX HOUND Namensschild, eine Metal Gear REX Kopfbedeckung und ein Bandana.

METAL GEAR SURVIVE erscheint am 22. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam. METAL GEAR SURVIVE spielt nach dem Ende von METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES.

Quelle: PM Konami