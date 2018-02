Kommt Metroid Prime 4 mit Online-Modus?

Metroid Prime 4 könnte mit einem Online-Modus daherkommen, das hat Doctre81 auf LinkedIn-Profilen eines Mitarbeiters herausgefunden. Der YouTuber fand zuerst heraus, Bandai Namco Singapur an Metroid Prime 4 arbeitet, was Eurogamer mittlerweile bestätigt hat, wenngleich das Spiel von Bandai Namco Japan in Tokio entwickelt wird.

Nun hat Doctr81 auf LinkedIn entdeckt, dass ein Senior Online Programmer von Bandai Namco Singapur jetzt bei Bandai Namco in Tokio arbeitet. Das könnte die Bestätigung der Meldung sein, dass Metroid Prime 4 in Japan weiterentwickelt wird.

Der Fakt, dass es sich um einen Senior Online Programmer handelt, deutet darauf hin, dass Metroid Prime 4 mit Online-Features oder sogar einem Online-Multiplayer aufwarten könnte.

Doch dies sind bislang nur Spekulationen. Weder Nintendo, noch Bandai Namco haben sich bislang dazu geäußert.