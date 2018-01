Kommt Crash Team Racing? Vicarious Visions arbeitet an neuem Spiel

Dan Tanguay, der Director und Lead Designer der Remake-Sammlung Crash Bandicoot N.Sane Trilogy bei Vicarious Visions, arbeitet als Lead Designer an einem noch unangekündigten Spiel. Dürfen wir uns tatsächlich über ein Remake von Crash Team Racing freuen?

Das geht zumindest aus seinem LinkedIn Profil hervor. Der Twitter-Account TheWumpaZone ist auf den neuen Eintrag im Profil des Designers gestoßen.

