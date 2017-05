Kommt Call of Duty: Modern Warfare Remastered doch einzeln?

Der Online-Shop Gamefly listet seit Kurzem Call of Duty: Modern Warfare Remastered als eigenständiges Spiel. Auf der Homepage gibt der Händler die PlayStation 4-Version des Titels mit einem Erscheinungstermin am 20. Juni an. Für die Xbox One-Fassung ist der Release am 20. Juli angesetzt. Denkbar wäre daher, dass das Spiel für 30 Tage zeitexklusiv auf der PlayStation 4 veröffentlicht wird.

Mittlerweile ist der entsprechende Eintrag auf der Seite von Gamefly allerdings schon wieder verschwunden. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang noch nicht.

