Knack 2 Review

Es gibt Spiele, deren Release fiebert man wochenlang entgegen. Und es gibt Knack 2. Vermutlich hat sich gerade mal eine Handvoll Spieler auf den Nachfolger des PlayStation 4-Starttitels aus dem Jahr 2013 gefreut. Ein großer Fehler, wie das Spiel eindrucksvoll in unserem Review beweist.

Knack 2 – Worum ging es noch gleich?

Doch springen wir zunächst einmal vier Jahre zurück. Das erste Knack sollte gleichermaßen die Möglichkeiten der neuen Sony-Konsole demonstrieren, wie auch ein neues Maskottchen für die Japaner etablieren. Ein Unterfangen, welches von Beginn an zum Scheitern verurteilt war.

Technische Ungereimtheiten und fehlende spielerische Abwechslung sorgten dafür, dass Knack seinerzeit im Einheitsbrei der Videospiel-Industrie unterging. Wirklich schlecht war das Spiel allerdings gar nicht. Da ist es doch umso erfreulicher, dass Knack 2 seinen Vorgänger in allen Belangen locker in die Tasche steckt. Frei von Fehlern ist allerdings leider auch der zweite Ableger nicht. Doch eins nach dem anderen.

Knack 2 spielt einige Jahre nach den Ereignissen des Erstlings. Nachdem die Kobolde ihre Heimatstadt in Schutt und Asche legen, machen sich das namensgebende Reliktwesen mit Kumpel Lucas und dessen Onkel Ryder auf, die Bedrohung zurückzuschlagen.

Auf ihrer Mission stolpern Knacks menschliche Begleiter über uralte Roboter, die sie dummerweise auch noch aktivieren. Blöd nur, dass die Blechdosen nichts anderes im Sinn haben, als sich an der Menschheit zu rächen und diese zu vernichten. Also schlagt ihr euch im Verlauf des Abenteuers auch noch mit einer zweiten Bedrohung rum.

Die Story von Knack 2 wird anhand von stimmigen und durchaus hübschen Zwischensequenzen erzählt. Vor allem die deutschen Sprecher können dabei auf ganzer Linie überzeugen. Über das Niveau eines mittelprächtigen Animationsfilms kommt der 0815-Plot allerdings leider nicht hinaus. So dient die Handlung lediglich als Verpackung für das eigentliche Gameplay. Zumal die Story noch ein weiteres Problem aufweist.

Die Charaktere und ihre Beziehung zueinander, genauso wie die Ereignisse aus dem Serienauftakt, werden nicht weiter erklärt. Somit setzt der Titel eine Menge Hintergrund wissen voraus, über welches wahrscheinlich nur die wenigsten von euch verfügen dürften. Macht aber nix. Denn auch wenn ihr nicht jedes Detail der Handlung versteht, macht Knack 2 eine Menge Spaß.

So wird’s gemacht!

Weitaus besser macht Knack 2 seine Sache hingegen aus spielerischer Sicht. Die Entwickler scheinen sich die größten Kritikpunkte am ersten Spiel zu Herzen genommen zu haben, denn nahezu alle davon wurden ausgemerzt.

Das Kern-Gameplay bleibt dabei weitestgehend gleich. Knack 2 präsentiert sich als Action-Plattformer, bei dem sich Sprungpassagen und spannende Kämpfe die Klinke in die Hand geben. Im Laufe des Spiels bereist ihr 15 relativ linear gehaltene Umgebungen und kämpft euch beispielsweise durch eine Großstadt, den Dschungel oder ein Kloster. Abseits des Hauptpfades gibt es hingegen weiterhin relativ wenig zu entdecken. Allerdings könnt ihr bei genauerer Betrachtung immer wieder kleine Höhleneingänge erspähen, in denen ihr Schätze und andere Truhen findet.

Das Erkunden der relativ hübsch gestalteten Umgebungen lohnt sich also allemal, denn die Schatztruhen halten mächtige Geräteteile für euch bereit. Habt ihr alle Teile für ein bestimmtes Item gesammelt, stehen euch fortan nützliche Hilfsmittel zur Verfügung. Beispielsweise erlaubt es die Sonnenbombe euch, die Feinde im Kampf kurz zu betäuben.

In den Sprungpassagen dürft ihr das niedliche Reliktwesen per Knopfdruck zum Schrumpfen bringen, um so zu Bereichen zu gelangen, in die der große Knack überhaupt nicht passen würde. Allerdings leiden diese Abschnitte nicht selten unter der Kamera. Denn die festen Kameraperspektiven sind leider nicht immer günstig gewählt, sodass ihr das eine oder andere Mal unvermittelt in den Tod fallt.

Hinzu kommen einige nervige Trial & Error-Passagen. Beispielsweise, wenn sich urplötzlich die Kamera dreht und ihr den fiesen Verfolgern entkommen müsst, welche euch auf einmal den Boden unter den Füßen wegschießen. Das nervt irgendwann, da hier das Auswendiglernen Pflicht ist.

Talentierter Kämpfer

Bei der Verbesserung des Kampfsystems haben die Entwickler hingegen ganze Arbeit geleistet. Litt der Erstling noch unter den repetitiven Kämpfen und der beschränkten Move-Auswahl, präsentiert sich Knack 2 deutlich abwechslungsreicher.

So setzt ihr Kobolden, Robotern und Co mit leichten und schweren Schlägen zu und kombiniert diese dann mit einem saftigen Tritt. Das Haut selbst die stärkste Grünhaut aus den Latschen. In den Kämpfen präsentiert sich das Spiel – Achtung Wortwitz – mitunter durchaus knackig. Das liegt vor allem daran, dass euch Knack 2 zumeist gegen mehrere Gegner antreten lässt.

Schwer gepanzerter Kobold, Fernkämpfer und Standardgegner wollen von euch dabei oftmals gleichzeitig vermöbelt werden. Nur wenn ihr den Angriffen gezielt ausweicht und die Projektile mithilfe eures Schildes zurückschießt, könnt ihr in den Kämpfen bestehen. Selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad werdet ihr nicht selten das Zeitliche segnen.

Im Verlauf des Abenteuers schaltet ihr immer mehr Hilfsmittel frei, um euch den stärker werdenden Widersachern erwehren zu können. Beispielsweise nutzt ihr den Bumerang, um Feinde zu betäuben und so ihr Schild zu umgehen. In den Kämpfen spielt sich der Titel jedenfalls äußerst flott und die Kloppereien gegen die variantenreichen Feinde machen eine Menge Spaß. Zusätzlich dazu dürft ihr gesammelte Relikt-Energie in vier Talentbäume investieren und so neue Bewegungen oder Angriffe freizuschalten.

Besonders viel Spaß macht das alles im brandneuen Koop-Modus für zwei Spieler an einer Konsole. Der zweite Spieler kann jederzeit nahtlos in das Spielgeschehen einsteigen. Und das macht eine Menge Spaß. Besonders da Knack 2 einige verheerende Koop-Moves bietet. Beispielsweise verschießt ihr verheerende Projektile, wenn ihr in der richtigen Position zueinander eine schnelle Schlagfolge entfesselt. Auch die Rätsel und Geschicklichkeitspassagen machen zu zweit deutlich mehr Spaß.

Abgerundet wird das Gameplay übrigens durch eine Scriptsequenzen, welche mit Quick-Time-Events aufwarten. Diese braucht heutzutage allerdings niemand mehr (hat man die jemals gebraucht?) aber sei es drum.

Eine elementare Sache

Apropos Geschicklichkeit: Knack 2 nimmt an den richtigen Stellen glücklicherweise das Tempo raus und streut ein paar einfache Rätsel ein. Die sind zwar selten fordernd, Spaß machen sie allerdings trotzdem und funktionieren als kurze Atempause zwischen der Action hervorragend.

Für deutlich mehr spielerische Abwechslung sorgen zudem die eingestreuten Fahrzeugsequenzen, in denen ihr beispielsweise in einem Kampfroboter oder Panzer Chaos stiftet. Diese sind zwar nicht sonderlich komplex ausgefallen, lockern den Action-Plattformer-Alltag aber gekonnt auf.

Auch die verschiedenen Elemente wie Metall, Eis oder Kristall aus dem Vorgänger kehren zurück. Allerdings wurden diese im zweiten Teil endlich sinnvoll in das Spielgeschehen eingeflochten. Nicht nur in den Kämpfen erweisen sich diese als äußerst nützlich, sondern auch in einigen Rätseln und Sprungpassagen. So nutzt ihr das Eis um Schalter einzufrieren, was letztlich eine Plattform genau dort anhalten lässt, wo ihr sie zum Weiterkommen benötigt.

Zudem setzt Knack 2 diese Elemente noch hervorragend in Szene. Aus grafischer Sicht ist der Titel allerdings ein zweischneidiges Schwert. Auf der Habenseite verbucht der das Spiel hervorragende Partikeleffekte, beispielsweise wenn Knack sich verkleinert und seine Klötzchen durch die Umgebung wirbeln. Auch der Comicstil wirkt mit seinen überzeichneten Figuren und den abwechslungsreichen Umgebungen in sich äußerst stimmig.

Hervorragend: Auf der PS4 Pro bietet Knack 2 die Auswahl zwischen 4K-Auflösung und konstanter Bildrate. Mittels Checkerboard-Rendering sieht das Abenteuer in 4K stellenweise grandios aus. Allerdings kann es immer wieder zu kleinen Framerate-Einbrüchen kommen. Wirklich ins Stocken gerät das Spielgeschehen jedoch zu keinem Zeitpunkt.

Weniger gut gefallen uns hingegen die etwas detailarmen Texturen des Spiels. Vor allem im Anfangslevel stoßen die hässlichen Gebäude und leblosen Straßen ziemlich sauer auf und würden so auch auf der vorangegangenen Konsolengeneration funktionieren. Viel besser machen es da die Felsformationen und Pflanzen im Dschungel leider auch nicht. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Kaum Anlass zur Kritik bietet hingegen die Vertonung. Sowohl die treibende Musik, als auch die hervorragenden Sprecher überzeugen fast auf ganzer Linie.

Fazit:

Warum denn nicht gleich so? Anders, als die meisten Spieler, hatte ich bereits mit dem ersten Knack durchaus meinen Spaß. Knack 2 stellt seinen Vorgänger allerdings mit Leichtigkeit in den Schatten. Und das in allen Belangen.

Mehr spielerische Abwechslung, spannendere Kämpfe und die Spezialfähigkeiten sorgen dafür, dass sich Knack 2 nicht länger hinter der Genre-Konkurrenz verstecken muss. Vor allem der gelungene Mix aus Sprungpassagen und Kämpfen gefällt mir sehr gut, da kann ich auch über die lahme Story hinweg sehen. Etwas ärgerlicher sind da schon die etwas bockige Kamera und die teils nervigen Trial & Error-Passagen. Trotzdem kann ich Knack 2 bedenkenlos weiterempfehlen. Vor allem im neuen Koop-Modus macht das hübsche Abenteuer eine Menge Spaß.