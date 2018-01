Kirby Star Allies Downloadgröße bekannt

Gerade erst noch auf der Nintendo Direct Mini zusehen und ab 16. März bereits im Handel. Das kunterbunte Koop-Abenteuer rund um Nintendos Knutschkugel kann im eShop bereits vorbestellt werden. Die Kirby Star Allies Downloadgröße ist mittlerweile ebenfalls bekannt.

So fallen beim Download im eShop gerade einmal knappe 2,8 GB Daten an, die ihr auf der Nintendo Switch freischaufeln müsst, um in dem packenden Koop-Spiel Kirby und seine Freunde durch abwechslungsreiche Level zu bewegen. Der Preis der Download-Version liegt bei 59,99 Euro – natürlich ist die Retail-Fassung in einigen Shops deutlich günstiger zu erstehen.

Kirby Star Allies hält neue Spezial-Powers für dich bereit! Mit der Künstler-Power lässt du deiner Kreativität freien Lauf, und die Spinnen-Power dich Feinde einfach einwickeln.

Kombiniert eure Fähigkeiten zu neuen Freund-Powers! Erschaffe eine Zapfenlanze, indem du Eis und Wasser mischst, wirf deine Kumpels mit einem Freundwurf usw!

Im Mehrspielermodus für vier Spieler eröffnen sich euch neue Wege, wenn ihr eure Spezial-Powers miteinander teilt und zusammenarbeitet! Dabei stellt ihr euch mächtigen Gegnern, darunter auch einer Bedrohung aus dem All.