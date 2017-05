Kirby rast dank Mod in Mario Kart 8

Mario Kart 8 Deluxe (unser Testbericht) erfreut sich auf der Nintendo Switch noch immer enormer Beliebtheit. Nachdem ein findiger Modder in der vergangenen Woche bereits Segas blauen Igel Sonic in der Wii U-Fassung des Funracer untergebracht hat, folgt nun Nintendos niedlicher Staubsauger Kirby.

Twitter-User SmashingRenders hat die Mod gebastelt, welche auch mit eigenen Soundeffekten und Menü- bzw. Minimap-Icons aufwartet.

My Kirby for MK8 mod now has his SFXs and menu/results/minimap Icons! https://t.co/QM9CsH70nW pic.twitter.com/gXaD6tFQzo

— Trying & Failing (@SmashingRenders) 14. Mai 2017