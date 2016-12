Kingdom Hearts HD 2.8 – Neuer Trailer veröffentlicht

Aqua & Co. zeigen ihre Güte!

Kingdom Hearts HD 2.8 nähert sich dem Release und wird als letzter Teil – neben dem PS 4 Remix von 1.5 & 2.5 – erscheinen, bevor es endlich mit dem langersehnten Kingdom Hearts 3 losgehen kann.

Informationen – Kingdom Hearts HD 2.8



Doch was ist Kingdom Hearts HD 2.8? In kurzen Worten beschrieben, ist es wie 1.5 & 2.5 eine Sammlung von zwei spielbaren Kingdom Hearts-Teilen und einem Teil, welchen man als Film genießen kann.

Allerdings, anders als bei 1.5 & 2.5 gibt es bei Kingdom Hearts 2.8 den Unterschied, dass außer dem Remaster von „Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD“ wirklich zwei weitere Kapitel enthalten sind, welche es vorher nicht gegeben hat. Dieser Part wäre „Kingdom Hearts 0 . 2 Birth by Sleep – A fragmentary passage“, hier übernimmt man die Rolle der attraktiven blauhaarigen Schlüsselschwertkämpferin Aqua. Schließlich beendet der Film „Kingdom Hearts X Back Cover“ die Kingdom Hearts HD 2.8 Kollektion.



Kingdom Hearts 2.8 erscheint am 24.01.2017.

Trailer

Doch was erwartet euch in dem Trailer? Musikalisch begleitet wird das Video von keiner geringeren als Utada Hikaru und einer neuen Version der Titelmelodie der Serie. Das Lied heißt: „“Simple And Clean –Ray of Hope MIX–““. Fans der Reihe können sich über Szenen Aquas und ihrem Schicksal freuen, als auch über Riku, Sora & Micky, welche sich auf einen erbitterten Kampf vorbereiten.

Quelle: JPGAMES