Kingdom Come: Deliverance – Neue Story-Details + Video

Warhorse Studios und Deep Silver präsentieren heute bisher unveröffentlichte Story-Details zum kommenden Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance, das am 13. Februar 2018 für PlayStation 4, PC und Xbox One erscheinen wird.

In Kingdom Come: Deliverance begebt ihr euch auf die Spuren von Henry, dem Sohn eines Waffenschmieds, dessen Leben aus den Fugen gehoben wird als seine Heimatstadt im Auftrag von König Sigismund von Söldnern überfallen wird. Der neue Trailer geht auf die Ereignisse ein, die nach dem grausamen Tod von Henrys Eltern stattfinden und Henry sich den Truppen von Sir Radzigs anschließt, um dort das Training zu erhalten, das er für sein Vorhaben benötigt. Wohin wird sein Weg ihn wohl führen?

Diejenigen, die mehr über Henrys Leben erfahren und bereits erste Schritte durch das mittelalterliche Böhmen genießen möchten, erhalten dazu auf der diesjährigen gamescom in Köln Gelegenheit. Vom 22. Bis 26. August laden Warhorse Studios und Deep Silver alle interessierten gamescom-Besucher dazu ein, in Halle 9.1 am Stand B011/C010 von Deep Silver & Friends erstmals Hand an Kingdom Come: Deliverance zu legen.

Kingdom Come: Deliverance ist ein storybasiertes Open-World-Rollenspiel. Die Rache für die Ermordung der eigenen Eltern führt den Spieler in den Kampf gegen einfallende Truppen, stellt ihn vor spannende Quests und schwerwiegende Entscheidungen. Majestätische Burgen und Schlösser, weitreichende Wälder, aufblühende Städte und noch vieles mehr bestimmen in Kingdom Come: Deliverance das Bild des mittelalterlichen Böhmen.