Kingdom Come: Deliverance – Neue Infos aufgetaucht

Die Warhorse Studios haben auf Reddit gestern ein AMA (Ask Me Anything) zum kommenden Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance abgehalten, welches ein paar neue Infos zum Spiel liefert.

Demnach wird es kein HDR Update ist für die Konsolen geben, dafür aber einen umfangreichen Fotomodus, welcher wahrscheinlich nach Veröffentlichung des Spiels erscheinen wird.

Ein Day One Patch ist geplant, außerdem soll es künftig mehrere DLCs geben. Was diese beinhalten, verrieten die Entwickler jedoch nicht.

Das Spiel bietet 30 Haupt-Quests unterschiedlicher Länge und mehr als 60 Nebenmissionen. Einige Quests bieten drei bis fünf verschiendene Lösungswege.

Der Tag-/Nachzyklus im Spiel entspricht 96 Minuten in der Realität.

Kingdom Come: Deliverance wird am 13. Februar in Europa für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.