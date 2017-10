Kingdom Come Deliverance Kampfsystem im Video vorgestellt

Die Warhorse Studios und Deep Silver haben ein neues Video zu ihrem Mittelalter-Rollenspiel vorgestellt. Das Kingdom Come Deliverance Kampfsystem kommt dabei erstaunlich abwechslungsreich daher. In dem Video geht Producer Daniel Vavra auf die Schwierigkeiten eines zeitgenössischen Kampfsystems ein und erklärt die Angriffs- und Kontermöglichkeiten.

Außerdem kann Kingdom Come Deliverance ab sofort digital vorbestellt werden. Erscheinen wird das Spiel am 13. Februar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One.