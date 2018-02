Kingdom Come: Deliverance – Deutsches Gameplay-Video gesichtet

Die Vorfreude steigt! Deep Silver und Warhorse Studios haben das beeindruckende Gameplay -Video „“Von Verstand, Klingen und Schnapps!“ zum kommenden Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance mit der deutschsprachigen Synchronisation nachvertont und auf Youtube veröffentlicht. Das opulente Video bildet Auszüge aus den Abenteuern des Protagonisten Heinrich ab und gewährt nicht nur einen ausführlichen Blick auf die Kern-Features des Spiels, sondern geht auch auf das realistische Kampfsystem ein.

Um körperliche Auseinandersetzungen in einem Land zu überleben, das innerlich so zerrissen ist und zudem von feindlichen Kräften überfallen wird, gilt es als unausweichlich alle Möglichkeiten auszuloten, bevor man sich in den Kampf stürzt. Kingdom Come: Deliverance bietet hierzu ausgesprochen vielschichtige Ansätze gerade für Spieler, die ihre Augen stets offen halten.

Kingdom Come: Deliverance – Gameplay-Video:

Kingdom Come: Deliverance wird am 13. Februar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One in Deutschland erscheinen.

Quelle: PM Deep Silver