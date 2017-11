Jump up, Superstar! Super Mario Odyssey knackt neue Bestmarke

Super Mario Odyssey ist momentan wirklich in fast aller Munde. Auch Christian hat sich dem Spiel angetan und vergab mit einem Ritterschlag die Höchstwertung. Doch nicht nur bei uns ist der ehemalige Klempner beliebt, auch in den USA scheint das der Fall zu sein, wie jetzt eine erreichte Bestmarke beweist.

Flott, flotter, Mario!

Anders gesagt ist Super Mario Odyssey das am schnellsten verkaufteste Spiel der Spielereihe in Europa und den USA. In binnen von nur drei Tagen, gingen 1,1 Millionen Exemplare über die Ladentheken der Vereinigten Staaten. Damit ist es nicht nur das, wie bereits erwähnt, schnellst verkaufteste Mario-Spiel aller Zeiten, sondern auch das am schnellsten verkaufte Nintendo Switch-Spiel seit dem Release der Hybrid-Konsole.

Auch bei Metacritic avancierte Super Mario Odyssey zum am besten bewertesten Spiel innerhalb der letzten drei Jahre. Lediglich das im Durchschnitt 97 Punkte starke The Legend of Zelda: Breath of the Wild Review schafft es Schritt zu halten.

Außerdem bestätigte Nintendo im Rahmen des Geschäftsberichts, dass bis Ende Oktober allein in den USA mehr als 2,6 Millionen Switch-Konsolen verkauft wurden.

Quelle