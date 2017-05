Jetzt ist es offiziell: Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles kommt!

Die Gerüchte der vergangenen Tage haben sich bewahrheitet: Jason Blundell von Treyarch hat auf dem YouTube-Kanal von Jbackfire Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles offiziell angekündigt.

Der Titel enthält acht überarbeitete Zombie-Karten, die mit Call of Duty: Black Ops 3 spielbar sind. In einem Live Stream am kommenden Montag will Treyarch weitere Details zum Spiel mitteilen.

3 Karten stammen aus Call of Duty: World at War: Nacht der Untoten, Verrückt und Shi No Numa

4 Karten aus Call of Duty: Black Ops: Kino der Toten, Ascension, Shangri-la und Moon

1 Karte aus Call of Duty: Black Ops II: Origins

Zombies Chronicles wird als DLC zu Call of Duty: Black Ops III am 16. Mai zuerst für PlayStation 4 erscheinen. Auf der Xbox One schlägt die Erweiterung vermutlich vier Wochen später auf.