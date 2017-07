Japan: Splatoon 2 schlägt ein wie eine (Farb-)Bombe

Nintendo darf sich im Land der aufgehenden Sonne erneut über einen Verkaufserfolg freuen. Nachdem Splatoon auf der Wii U in Japan bereits ein Verkaufsschlager war, scheint nun auch Splatoon 2 diesem Ziel nachzueifern.

Splatoon 2: Bereits eine halbe Million verkaufter Spiele

Wie die japanische Handelskette COMG! schätzt, hat Nintendo in der ersten Verkaufswoche des Shooters gut 400.000 bis 500.000 Exemplare absetzen können. Splatoon 2 kam in Japan am 21. Juli 2017 offiziell in den Handel und scheint sich somit wohl zu einem weiteren Zugpferd für die Nintendo Switch in Nippon entwickeln. Mit den ersten offiziellen Zahlen ist wohl ab diesen Mittwoch zu rechnen.

Zur Einstimmung auf Splatoon 2 haben wir hier noch einmal den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel für euch:

Quelle: GoNintendo