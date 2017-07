Japan: Splatoon 2 dominiert die Software-Charts

Nintendo hat im Land der aufgehenden Sonne aktuell einen echten Lauf. Die Nintendo Switch ist quasi ausverkauft und auch die Software-Titel laufen wie warme Semmeln. Besonders eindrucksvoll fällt nun der Start von Splatoon 2 in Japan aus, welches sich in den ersten Verkaufstagen über 600.000 Mal verkaufen konnte und bisher den stärksten Launch eines Switch-Spieles darstellt.

Die Software-Verkaufszahlen aus Japan im Detail (17. bis 23. Juli 2017):

01. [Switch] Splatoon 2 (Nintendo) – 648.085

02. [3DS] Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaire’s Conspiracy – 70.867

03. [3DS] Hey! Pikmin (Nintendo) – 21.628 (Gesamt: 87.494)

04. [3DS] Sumikko Gurashi: Koko, Dokonan Desu? – 20.883

05. [PS4] Final Fantasy XII: The Zodiac Age – 19.049 (Gesamt: 119.813)

06. [Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 12.980 (Gesamt: 588.028)

07. [Switch] Fate/Extella: The Umbral Star – 10.247

08. [Switch] Arms – 7.984 (Gesamt: 177.987)

09. [PS4] Gundam Versus – 6.665 (Gesamt: 143.844)

10. [Switch] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 5.989 (Gesamt: 543.016)

