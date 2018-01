Italien: Nintendo Switch ist die am schnellsten verkaufte Nintendo-Konsole

Die Erfolgsmeldungen rund um die Nintendo Switch wollen nicht abbrechen. Nun gibt es auch aus „Bella Italia“ tolle Nachrichten für Nintendo. Wie das Unternehmen aus Kyoto bestätigte, ist die Switch die sich am schnellsten verkaufende Nintendo-Konsole in Italien in der Geschichte des Unternehmens. Damit übertrifft die Nintendo Switch auch die Verkaufszahlen der Nintendo Wii innerhalb der ersten 10 Monate in Italien und kann sich somit durchaus Hoffnungen auf eine rosige Zukunft machen.

Genaue Verkaufszahlen nannte Nintendo nicht. Ein ordentlicher Erfolg für die Hybridkonsole ist es aber allemal!

Quelle: Multiplayer.it