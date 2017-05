Ist das das Roster für Marvel vs. Capcom: Infinite?

Neogaf-User Ryce will angeblich das komplette Roster des Beat ‚em Ups Marvel vs. Capcom: Infinite in Erfahrung gebracht haben. Quellen für seine Angaben nennt er jedoch nicht. Er hatte allerdings bereits im November 2016 das Spiel geleakt, noch bevor es im Dezember 2016 offiziell angekündigt wurde.

Demnach umfasst das Kämpferfeld 28 Charaktere, sechs weitere sollen im ersten Jahr per DLC noch folgen, darunter die bereits bestätigten Sigma und Venom:

Capcom

Arthur

Chris

Chun-Li

Dante

Firebrand

Jedah

Monster Hunter

Morrigan

Nemesis

Ryu

Spencer

Strider Hiryu

X

Unbekannter Charakter (vermutlich Frank West)

Marvel

Ant-Man

Captain America

Captain Marvel

Doctor Strange

Gamora

Hawkeye

Hulk

Iron Man

Nova

Rocket / Groot

Spider-Man

Thanos

Thor

Ultron

Capcom hat den Bericht bislang nicht kommentiert oder bestätigt. Erscheinen soll Marvel vs. Capcom: Infinite am 19. September für PlayStation 4 und Xbox One.