Ist Assassin’s Creed Origins der nächste Teil? Erste Infos zum Spiel

Die Assassin’s Creed-Reihe kehrt 2017 zurück. Neuen Gerüchten zufolge wird der nächste Ableger auf den Namen Assassin’s Creed Origins hören. WWG will von einer nicht näher genannten Quelle nun erste Informationen zum Ubisoft-Titel in Erfahrung gebracht haben.

Assassin’s Creed Origins – Erste Infos zum neuen Spiel

Die Geschichte soll sich um die Original-Gilde der Assassinen drehen, außerdem soll es zwei spielbare Hauptcharaktere (einen Mann und eine Frau) geben. Schauplatz ist, wie bereits seit Längerem vermutet, das alte Ägypten.

Das Gameplay in der offenen Spielwelt soll weniger linear gestaltet worden sein, als in der Vergangenheit der Serie. Im Laufe des Abenteuers entwickeln sich die Charaktere weiter und erlernen neue Fähigkeiten. Dies soll aber nicht mehr so stark an die Handlung geknüpft sein, sondern eher an The Elder Scrolls V: Skyrim erinnern.

Der Spieler soll deutlich mehr Freiheit haben, der Schwerpunkt des Spieles läge diesmal klar auf dem Erforschen der Welt und dem Finden der Geheimnisse. Assassin’s Creed Origins soll sich zudem bereits seit einigen Jahren in Arbeit befinden und das bislang größte Spiel der Serie sein.

Es soll Schiffe geben, auf denen der Spieler das Mittlermeer erkunden kann. Auch Seeschlachten soll es wie beispielsweise in Black Flag geben. In einem Teaser Video des Spiels waren Szenen in Ägypten zu sehen, bevor zwischen mehreren Zeitepochen und Orten gewechselt wurde.

Zu sehen waren auch ein Land in Asien, Frankreich im Zweiten Weltkrieg und eine Fabrikanlage von Abstergo in der Gegenwart. Das Video bestand sowohl aus CGI-, als auch aus In-Game-Szenen.

Im Herbst 2017 soll Assassin’s Creed Origins dann erscheinen. Eine Ankündigung könnte auf der E3 in Los Angeles erfolgen.

Ubisoft hat die Gerüchte bislang allerdings noch nicht kommentiert.