Interview mit Niklas Krellenberg – Das sagt der Profi zu Forza 7 uvm.

Ladies and Gentlemen, der Herbst ist da. Also offiziell noch nicht, doch wer einen Blick nach draußen wagt wird feststellen, dass es gleichermaßen Blätter von den Bäumen, wie auch Tropfen vom Himmel regnet. Doch tragisch ist das nicht. Besonders Rennspiel-Fans dürfte das freuen, immerhin stehen in diesem Herbst mit WRC 7, Project CARS 2, Forza Motorsport 7 und Gran Turismo Sport einige vermeintliche Genreperlen vor der Tür. Forza Motorsport 7 will auf der Xbox One das Genre revolutionieren. Da haben wir uns einfach mal einen virtuellen Profi-Rennfahrer geschnappt und ein wenig ausgefragt. Unser Interview mit Niklas Krellenberg.

Interview mit Niklas Krellenberg – Wer ist das überhaupt?

Der gute Niklas und ich kennen uns nun schon ganze zwölf Jahre lang, also beinahe unser halbes Leben. Unsere Wege kreuzten sich erstmals im Jahr 2005, als Entwickler Turn 10 Studios mit dem ersten Forza Motorsport eine Rennspiel-Reihe ins Leben rief, die das Genre nachhaltig prägen sollte.

Damals fuhren Niklas und ich für denselben Clan. Mittlerweile haben sich unsere Wege aber grundlegend verändert. Niklas „aTTaX Johnson“ Krellenberg ist mittlerweile 27 Jahre alt und ein waschechter virtueller Profi-Rennfahrer, der einen Turniersieg nach dem anderen nach Hause fährt. Abseits der Strecke absolviert er hingegen gerade sein Masterstudium im Bereich der Medienbildung.

2010 sicherte er sich den Vize-Weltmeistertitel in Forza Motorsport 3, im vergangenen Jahr kührte BigBen Interactive den jungen Spieler zum ersten offiziellen virtuellen Weltmeister der World Rally Championship.

Seit nunmehr zwei Jahren betreibt Niklas zudem das Projekt The Gaming Libertines, bei dem er auf Facebook und in seinem YouTube-Kanal die verschiedensten Rennspiele behandelt.

12 Fragen an Forza-Profi Niklas Krellenberg

GamezGeneration: Hallo Niklas, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Wir haben 12 Fragen für dich zusammengestellt. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los.

GamezGeneration: Seit unserer gemeinsamen Zeit bei der SEF 2005 hat sich im Konsolen eSport eine Menge getan. Was hältst du von der Entwicklung in den letzten Jahren?

Niklas: Das sind mittlerweile 12 Jahre, wir werden alt. 😉 In der Zwischenzeit hat sich natürlich einiges getan. Der Konsolen-eSport hat generell nicht mehr das Nischendasein inne, welches er zu dieser Zeit fristete. Dies führte natürlich dazu, dass der „familiäre Touch“, durch den er früher geprägt war, verloren ging. Ich erinnere mich gerne an ein paar kleine Anekdoten, vermisse die Zeit aber nicht wirklich, da man, bis auf die World Cyber Games, kaum Chancen hatte, sich in großen Turnieren zu profilieren.

Ich würde heute auch nicht mehr unbedingt Konsolen- und PC-eSport trennen. Durch die Vermischung vieler Disziplinen (siehe FIFA) greift dieses Verständnis meiner Meinung nach nicht mehr, auch wenn die größten Titel immer noch auf dem PC ausgetragen werden. Generell freut es mich, dass ein gewisser Professionalisierungsprozess stattgefunden hat. Dieser ist jedoch noch nicht abgeschlossen – wir befinden uns mittendrin. Genauso verhält es sich gerade mit eSports im Racingbereich. Die Aufbruchstimmung ist definitiv greifbar und lässt mich mit Spannung auf die nächsten Monate hinfiebern.

GamezGeneration: Hast du noch Kontakt zu deinen ehemaligen Teamkameraden?

Niklas: Geringfügig. Hier und da werden schon mal ein paar Zeilen über Social Media-Plattformen ausgetauscht. Der einzige, mit dem ich allerdings kontinuierlich in Kontakt stehe, ist „boMbaY“, der auch Teil meines Racing-Teams war.

GamezGeneration: Wie sieht deine tägliche Trainingsroutine aus?

Niklas: So pauschal lässt sich das gar nicht beantworten, weil wir uns immer stark an das Regelwerk der einzelnen Turniere anpassen müssen. Wenn ein Turnier ansteht, wird in der Regel eine bestimmte Anzahl an Auto-Strecke-Kombinationen veröffentlicht, die folgend trainiert werden müssen. Dazu gesellen sich dann noch gewisse Details wie z.B. erlaubte Fahrhilfen.

Wichtig ist dann natürlich auch, dass man nicht nur Runde um Runde im Zeitfahren verbringt, sondern den Zweikampf mit anderen Athleten sucht, da ein Unterschied zwischen Zeitfahr- und Rennspeed definiert existiert, auch wenn die schnellsten Zeitfahrer natürlich erst einmal das größte Potential für die Rennen mitbringen. Da ich nebenbei auch noch meinen eigenen Youtube-Channel habe, versuche ich den Trainingsprozess auch ein wenig zu dokumentieren bzw. damit zu koppeln. Bezüglich des Zeitaufwands bewegen wir uns dann im Bereich von etwa vier bis fünf Stunden täglich – ein Wert, über den DOTA-Profis wohl nur müde lächeln können, aber die verdienen ja auch ein wenig mehr. 😉 Dieser Wert relativiert sich dann sogar auch noch einmal, wenn man bedenkt, dass längere Pausen zwischen einzelnen Wettkämpfen bzw. Seasons bei uns keine Seltenheit sind.

GamezGeneration: Auf der gamescom hast du dir Forza Motorsport 7 angeschaut – Welche Verbesserungen gefallen dir am Besten?

Niklas: Zu den Verbesserungen abseits der technischen Komponenten kann ich leider auch nicht mehr berichten als die bekannten Medienvertreter, da ich lediglich ca. 6 Runden gefahren bin. In dieser kurzen Zeit kann und möchte ich das Fahrverhalten eigentlich nicht bewerten.

Des Weiteren sollte man nicht vergessen, dass die Spiele auf den Messen natürlich auf 4K TV-Geräten laufen, die eine gewisse Latenz mit sich bringen und sich demnach doch stark vom heimischen Gaming-Monitor unterscheiden. Es war aber auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, das Spiel auf der Xbox-Bühne mit „Rockstah“ vorstellen und ein wenig über meine eSports-Karriere sowie Forza-Tipps reden zu dürfen, auch wenn ich mich zuvor aus Zeitgründen nicht einfahren konnte.

GamezGeneration: Hast du auch Project CARS 2 und Gran Turismo Sport anspielen können? Was hältst du von den Spielen?

Niklas: Project CARS 2 hat auch einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Es scheint, als hätten sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und ein kompletteres Produkt geschaffen. Vor allem in Verbindung mit einem Rennsitz und einem wertigen Wheel kommt da gutes Rennfeeling auf. Außerdem scheint ihnen auch der eSport sehr am Herzen zu liegen. Zusammen mit der ESL haben sie bereits im Rahmen des ersten Teils das Fundament für eine gute Serie aufgebaut. Ich bin gespannt, was die Zukunft diesbezüglich bereithält.

Gran Turismo konnte ich leider nicht anspielen. Hier muss ich aber auch klar sagen, dass die letzten Teile jeweils hinter den Erwartungen zurück blieben und ich erst einmal mit einer gewissen Vorsicht an die Sache herangehe.

GamezGeneration: Gab es für dich auf der gamescom 2017 noch andere Highlights?

Niklas: Neben den bereits angesprochenen Racing-Games lag mein Fokus vor allem darauf, bekannte Gesichter zu treffen und den Austausch zu suchen. Dieses Jahr war ich nur einen Tag vor Ort und hatte dementsprechend einen sehr straffen Zeitplan. Für andere Games abseits meines Betätigungsfeldes bleibt da nicht viel Zeit.

GamezGeneration: Spielst du in deiner Freizeit auch andere Spiele? Und wenn ja welche?

Niklas: Kürzlich habe ich Doom und Dishonored 2 endlich durchgespielt. Früher habe ich mich auch gerne zu einer Runde FIFA verabredet, was sich mit den letzten Spielen, die mir nicht mehr zusagten, leider erübrigt hat. Die Onlinemodi der modernen Shooter können mich auch nicht mehr so fesseln, wie es vor einigen Jahren z.B. bei Halo 2 noch der Fall war. Generell bin ich, was andere Game-Genres angeht, aber nicht sehr festgelegt.

GamezGeneration: Neben Forza bist du auch in den WRC Spielen unglaublich stark unterwegs, freust du dich auf WRC 7?

Niklas: Auf jeden Fall! Man merkt, dass die Reihe kontinuierlich verbessert wird und mittlerweile ein echter Konkurrent für etablierte Marken wie DiRT ist. Man darf hierbei auch nicht vergessen, dass nur ein sehr kleines Team an WRC arbeitet, was die ganze Sache noch beachtlicher macht. Nachdem ich den Weltmeistertitel in WRC 5 erringen konnte und damit der erste virtuelle WRC-Weltmeister aller Zeiten bin, werde ich verständlicherweise auch immer ein spezielles Verhältnis zu dieser Serie pflegen.

GamezGeneration: Welche Tipps hast du für jemanden, der ebenfalls digitaler Profi-Rennspieler werden will?

Niklas: Wie ich diese Frage liebe. 😉 Ohne zu sehr auf die spielimmanenten Faktoren einzugehen, würde ich sagen, dass man sich nach einer gewissen Eingewöhnungs- bzw. Kennenlernphase mit dem Spiel vor allem auf die Analyse der besten Fahrer konzentrieren sollte.

Rennspiele geben dem Neuling einige hilfreiche Features wie Replays oder Telemetriedaten, die genutzt werden können, um sich Linien oder gewisse Fahrtechniken abzuschauen. Als Gegner sucht man sich im besten Fall immer jemanden, der leicht schneller als man selbst ist, um die Motivation hochzuhalten – zur gleichen Zeit erkennt man, dass es noch besser geht, wird gleichzeitig aber nicht komplett demotiviert, da der Gegenüber davonfliegt. Darüber hinaus ist es hilfreich, nicht direkt mit den schnellsten Fahrzeugen zu beginnen, da sonst bereits kleinste Fehler zum „Totalschaden“ führen können.

GamezGeneration: Welches Equipment gehört unbedingt dazu, um erfolgreich zu sein? Ist ein Lenkrad ein Muss?

Niklas: Hier gilt die Faustformel, dass Lenkräder aufgrund der präziseren Steuerung so gut wie immer schneller sind als Gamepads. Man muss hierbei jedoch von Spiel zu Spiel Unterscheidungen vornehmen, da die Qualität der Wheelunterstützung differiert.

In Forza Motorsport 6 ist z.B. fast jeder Topfahrer mit dem Pad unterwegs, da das Wheel wegen mangelhafter Kontrolle keine signifikante Verbesserung aufweist. Bis zum vierten Teil der Serie war das noch besser ausbalanciert. Die Entwicklung von Project Cars wurde hingegen auf Lenkräder ausgerichtet, leider war die Padsteuerung in diesem Fall fürchterlich. Diehard-Simulationen wie iRacing sollte man sowieso mit einem Lenkrad sowie einem entsprechenden Setup spielen, was die Anschaffungskosten gewiss um ein Vielfaches erhöht und für Einsteiger erst einmal weniger interessant ist.

GamezGeneration: Stichwort Forza Motorsport – Ganz oben in den Weltranglisten wird fast ausschließlich ohne Fahrhilfen gefahren. Ist der Verzicht auf ABS, Automatik(getriebe) und Co unabdingbar, um ganz vorne mitzuhalten?

Niklas: Allgemein kann man das bis auf wenige Ausnahmen schon so unterschreiben. Nutzt man ABS, wird der Bremsweg länger, was einen entscheidenden Nachteil mit sich bringt. Im professionellen Bereich wirst du keinen Athleten finden, der es nutzt. Zur Handschaltung gesellt zumeist auch noch das manuelle Kuppeln – lediglich in modernen Rennwagen wird dies nicht benötigt (Ich habe diesbezüglich auch zwei Tutorials auf meinem Channel hochgeladen, für die ich mich noch ein wenig detaillierter damit beschäftigt habe).

Bei der Traktionskontrolle wird es dann schon etwas komplizierter. Powervehikel mit Heckantrieb lassen sich in der Regel besser mit TCS steuern. Im Feld der GT-Wagen finden sich auch einige Modelle, mit denen sich mit Hilfe von TCS bessere Zeiten erzielen lassen. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Fahrhilfen muss man hier definitiv mehr selektieren. Insgesamt kann man für eine gewisse Grundorientierung aber dennoch sagen, dass diejenigen Spieler belohnt werden, die auf Fahrhilfen verzichten.

GamezGeneration: Eine letzte Frage haben wir noch: Welche Rennstrecke(n) kannst du überhaupt nicht leiden?

Nikas: Die sogenannten „Mickey-Maus-Kurse“, also Strecken mit einem sehr engen Layout wie z.B. Lime Rock, stehen auf meiner persönlichen Rangliste nicht unbedingt weit oben. Grundsätzlich verlangt man von uns allerdings eine hohe Anpassungsfähigkeit in Bezug auf die Strecken, was nicht so viel Platz für subjektive Geschmäcker lässt – fahren muss man sie ja trotzdem. Zu meinen „Lieblingsstrecken“ gehören beispielsweise Catalunya, Spa oder Silverstone.

GamezGeneration: Super, jetzt sind wir ein gutes Stückchen schlauer. Lieber Niklas, vielen lieben Dank für das Interview und jede Menge Spaß und Erfolg für die kommenden Rennspiel-Highlights. Wir drücken dir fest die Daumen für deinen weiteren Weg.