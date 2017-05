Injustice 2 ist ab sofort erhältlich & präsentiert sich im neuen Trailer

Injustice 2 ist da: Es ist wieder Zeit die Fäuste fliegen zu lassen! Der Titel wurde von den preisgekrönten NetherRealm Studios entwickelt und beinhaltet ein massives Aufgebot an DC-Superhelden und DC-Superschurken. Die Spieler können sich die ultimative Version ihrer liebsten DC-Figuren aufbauen und verstärken.

Injustice 2 setzt die Handlung von Injustice: Götter unter uns fort und beginnt in einem gespaltenen Universum, in dem Bündnisse gebrochen und Allianzen in einen Krieg geschleudert werden. Batman und seine Verbündeten versuchen die zerbrochene Gesellschaft wiederaufzubauen, wobei sie jedoch gegen jene ankämpfen, die Supermans Regime erneut aufleben lassen möchten. Inmitten dieses Chaos erscheint eine neue Bedrohung, welche die Existenz der Erde selbst gefährdet. Spieler müssen sich für eine Seite entscheiden und können legendäre DC-Charaktere mit einzigartiger und mächtiger Ausrüstung personalisieren, die im Laufe des Spiels verdient wird.

Der Trailer zum Launch von Injustice 2:

„NetherRealm Studios liefern immer wieder fantastisches Gameplay, zusammen mit einer extrem mitreißenden Handlung, die bei Kern- und Gelegenheitsspielern Anklang findet, und Injustice 2 ist ihr bisher spannendstes, tiefgründigstes Spiel“, sagte David Haddad, Präsident, Warner Bros. Interactive Entertainment. „Die faszinierende Geschichte mit unseren geliebten DC-Superhelden, kombiniert mit den neuen Ausrüstungs- und Anpassungssystemen in Injustice 2, beweist, dass das Studio weiterhin ein Vorreiter in der Spielewelt ist.“

Quelle: PM Warner Bros. Interactive