Indie-Spiel Kamiko erscheint nächste Woche auch in Europa

Der Retro-Actiontitel Kamiko für die Nintendo Switch wird in der kommenden Woche endlich auch in Europa erscheinen, das geben die Entwickler nun bekannt. Flyhigh Works wird den Titel, der an die klassischen Zelda-Spiele erinnert, am 27. April im europäischen eShop veröffentlichen.

Der Download des 4,99 Euro teuren Indie-Spiels wird 112 MB groß sein.

Im Spiel schlüpft der Spieler in die Haut von einer von drei Kamiko, welche mit unterschiedlichen Fähigkeiten daher kommen. Ziel des Abenteuers ist es, dem Boss an der tiefsten Stelle des Levels den Garaus zu machen.

Die Kamiko Yamato ist ein in die Familie der Priesterinnen des Wasserschreins geborenes Mädchen. Sie setzt auf ein Schwert namens Kusanagi no Tsurugi , welches eine hohe Reichweite bietet.

Uzume hingegen ist eine Priesterin des Erdschreins und lebt im Wald. Ihre bevorzugte Waffe ist der Bogen Yasakani no Magatama, der sie zu einer tödlichen Distanzkämpferin macht.

Die Dritte im Bunde ist Hinome, die jüngste Tochter der Feuerschrein-Priesterinnen-Familie. Sie attackiert mit ihrem Schild Yata no Kogami, welchen sie wie einen Bumerang auf Gegner schleudern kann.