Indie-Hit Dead Cells erscheint für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Der PC-Indie-Hit Dead Cells von GeekORama wird 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Im Mai vergangenen Jahres bekundeten die Entwickler noch ihr Interesse an einer Umsetzung für die aktuelle Nintendo Konsole.

Dead Cells ist seit dem 10. Mai 2017 für den PC via Steam erhältlich und erfreut sich seither herausragender Bewertungen. Die Handlung spielt in einem Schloss, in dem man sich seinen Weg durch die finsteren Gänge voller Gegner kämpfen muss. Die Entwickler beschreiben das Gameplay als Roguelike-Metroidvania-Mix mit einer Prise „Dark Souls Lite“.

Über 600.000 Mal verkaufte sich die PC-Version bisher. Einen konkreten Erscheinungstermin für die Konsolenumsetzung wollen die Entwickler schon bald verkünden.