Im Kampf gegen die Toten! Trailer zum neuen Zombie-Modus von Call of Duty: WW2 geleakt

Eigentlich sollte es erst am 20.07.2017 neue Infos zum Zombie-Spektakel von Call of Duty: WW2 geben. Im Vorfeld beantwortete man schon einige Fragen im Bezug auf die Atmosphäre. Mit anderen Worten wolle man wieder etwas düsterer werden, als wie es beim letzten Zombie-Modus der Fall war. Dies wird aber vor allemn von dem jetzt geleakten Trailer noch einmal untermauert.

Trailer

Anders als geplant wurde heute wie besprochen ein neuer Trailer gezeigt. Hier wird schnell klar, dass Chef-Entwickler Glen Schofield nicht zu viel versprochen hat. Auffallend ist neben der angesprochenen düsteren Atmosphäre, auch noch der Fakt, dass mit Blut keineswegs gespart wurde. Alles in Allem erinnert der neue Zombie-Modus an den ersten seiner Art, welcher damals bei World at War implementiert war.

Quelle