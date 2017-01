IGN: Viele Gameplay-Videos zu kommenden Nintendo Switch Spielen

Unsere Kollegen von IGN waren bereits gestern zu einem Anspiel-Event für Nintendo Switch geladen und konnten dort erstmals Hand an die am 3. März erscheinende Nintendo-Konsole legen. Glücklicherweise hatten sie auch ihre Kamera dabei und konnten Gameplay-Eindrücke zu zahlreichen Spieletiteln aufnehmen, die uns in den kommenden Wochen und Monaten erwarten.

Sonic Mania Gameplay:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Gameplay:

FAST RMX Gemaplay:

Mario Kart 8 Deluxe Gameplay:

Splatoon 2 Direct-Feed Gameplay:

1-2-Switch Gameplay:

Auch wir haben in den kommenden Tagen die Möglichkeit die Nintendo Switch auszuprobieren, sodass ihr euch auf baldige persönliche Eindrücke von uns zum System und den Spielen freuen dürft.

Quelle: IGN