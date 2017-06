ID@Xbox – Indie-Roundup auf der Xbox One

Auf der E3 Pressekonferenz von Microsoft nahmen natürlich auch wieder die Indie-Spiele des ID@Xbox-Programms einen zentralen Platz ein. Die kleineren Spiele werden auch von der enormen Kraft der neuen Xbox One X profitieren und dank 4K-Auflösung hübscher denn je erstrahlen. Einige Perlen wollen wir gesondert vorstellen.

Ashen

Bei Ashen handelt es sich um ein ambitioniertes Action-Rollenspiel in einer düsteren Welt, in der der Spieler ohne Sonnenlicht auskommen muss. Lediglich Eruptionen, die das Land unter Asche begraben erhellen die feindliche Umgebung, in der die Beziehung zu anderen Charakteren überlebenswichtig sein soll.

The Artful Escape of Francis Vendetti

The Artful Escape of Francis Vendetti wird ein ziemlich abgedrehtes Spiel, in dem sich alles um die Popkultur dreht. Das einzigartige Action-Adventure will eine spannende und lustige Story rund um Drogen, Popkultur, Musiker und wilde Fantasien erzählen. Sieht und klingt jedenfalls äußerst abgedreht. Und cool.

The Last Night

Der Cyberpunk-Plattformer The Last Night wurde ebenfalls auf der Microsoft-Pressekonferenz vorgestellt. Die Welt bietet vier komplett unterschiedliche Distrikte in einer zweidimensionalen, offenen Cyberpunk-Welt, die mit eigener Architektur, Kultur und Industrie aufwarten. Dabei bietet das Spiel so ziemlich alles, was man sich von einer Cyberpunk-Welt nur wünschen kann und überzeugt mit satten Farben und äußerst stimmigem Look.

Tacoma

Das Sci-Fi-Adventure Tacoma ist eigentlich schon fast ein alter Hut, allerdings gab es auf der E3 2017 neue Spielszenen zu bestaunen. Der Nachfolger zu Gone Home wird am 02. August erscheinen und kann bereits vorgestellt werden.

„Als Amy Ferrier reist ihr zur Mond-Durchgangsstation Tacoma und rettet vertrauliche Daten. Euch wird schnell bewusst, warum es zur Evakuation der sechs früheren Crewmitglieder der Station gekommen ist. Wie in Gone Home sucht ihr nach Hinweisen und versteckten Details, die euch im Spiel weiterbringen. Tacoma erzählt die Geschichte von menschlichen Beziehungen in der weiten Isolation des Weltraums.“

Super Lucky’s Tale

Super Lucky’s Tale ist quasi die Deluxe-Version des Oculus-Starttitels Lucky’s Tale und wird am 07. November exklusiv für Xbox One und PC erscheinen. Außerdem wird das Jump ’n‘ Run Bestandteil des Xbox Play Anywhere-Programms sein.

„Super Lucky’s Tale ist ein entzückender Plattformer für jedes Alter. Ihr begleitet Lucky, den stets optimistischen und liebenswerten Helden auf der Suche nach seiner inneren Stärke. Helft Luckys Schwester dabei, das Buch der Zeit zu retten. Auf der Reise begegnet ihr vielen lustigen Charakteren, von denen ihr längst nicht alle freundlich gesinnt sind.“

Cuphead

Cuphead war die Überraschung der letztjährigen E3 und präsentierte sich diesmal in einem neuen Trailer samt Releasetermin. Am 29. September wird das Spiel endlich erscheinen.