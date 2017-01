I Expect You To Die – Nachschub für PlayStation VR erscheint nächste Woche

Entwickler Shell Games gibt bekannt, dass das PlayStation VR-Spiel I Expect You To Die in der kommenden Woche endlich auch in Europa erscheinen wird.

Ziel des Spieles ist das nackte Überleben. Über 30 verschiedene Möglichkeiten gibt es, wie ihr das Zeitliche segnen könnt. Darunter Explosionen, Feuer, Laserstrahlen, Gewehrschüsse, Ertrinken und Ersticken.

Zu den verschiedenen Szenarien gehören beispielsweise Dr. Zor’s Car, ein U-Boot, eine verschlossene Jagdhütte einige weitere. Vor jeder Mission gibt ein kurzes Video Informationen über die Gefahrenquellen der einzelnen Level.

Anthony Daniels (bekannt aus Star Wars als C-3PO) ist einer der Synchronsprecher, die in I Expect You To Die zu hören sind. Gespielt wird wahlweise mit DualShock 4 Controller oder mit PlayStation Move. Die unterschiedlichen Level sollen einen mitunter knackigen Schwierigkeitsgrad bieten und so für Spannung sorgen.

Erscheinen wird I Expect You To Die am 06. Februar 2017.