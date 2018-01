Horrorspiel Those Who Remain erscheint für alle Konsolen

Der Horror-Thriller Those Who Remain von Camel101 wird in diesem Jahr für die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel wurde gerade erst mit einem spannenden Trailer angekündigt, welchen ihr weiter unten findet.

Those Who Remain ist ein Psychothriller-Adventure-Game, welches in Dormont, einer kleinen Stadt in den USA, spielt. Dormont scheint auf den ersten Blick eine normale und typische amerikanische Stadt zu sein, wird aber von einem Dämon verflucht, der alles in Dunkelheit gehüllt hat. Der Großteil von Dormonts Bevölkerung wurde in der Dunkelheit gefangen gehalten, ohne dass es ihnen gelang, zu entkommen.

Edward Turner ist nur ein gewöhnlicher Mann mit einer schwierigen Vergangenheit, der zur falschen Zeit am falschen Ort ankommt. Jedoch wird er schnell herausfinden, dass in Dormont etwas nicht stimmt.

Es gibt seltsame Kreaturen, die im Dunkeln umherirren und jeden umbringen, der ihm nahe kommt. Der einzige Weg zu überleben ist, im Licht zu bleiben. Die Gefahr lauert jedoch nicht nur in der Dunkelheit.

Ein wichtiges Feature von Those Who Remains sind die Spiegelwelten. Diese agieren als Portal, durch die ihr zurück in die echte Welt gelangt. So sollen sich einige clevere Puzzles ergeben, bei denen auch der blanke Horror nicht zu kurz kommen soll.

Those Who Remain soll im Laufe des Jahres 2018 für alle Systeme erscheinen.