Horrorspiel The Long Reach erscheint am 14. März für Nintendo Switch

Merge Games und Painted Black Games geben bekannt, dass das SciFi-Horrorspiel The Long Reach am 14. März für die Nintendo Switch erscheinen wird. Dabei handelt es sich um ein Grusel-Adventure, welches in der fiktiven Stadt Baervox in New Hampshire angesiedelt ist.

The Long Reach wartet mit einer klassischen Oldschool-Pixeloptik auf und will mit euren Sinnen spielen. Nicht alles, was ihr im Spiel zu sehen bekommt, ist auch wirklich so passiert. Was ist Fiktion, was ist Lüge und was ist eigentlich real? Als Calvin bekommt ihr es mit einigen spannenden Rätseln und Horroreinlagen zu tun.

Wie das ganze aussieht, könnt ihr in dem folgenden Trailer erkennen:

The Long Reach erscheint am 14. März im eShop der Nintendo Switch.