Horror Klassiker Nightmare Creatures kehrt zurück

Albino Moos Games hat die Rückkehr des Horrorspiels Nightmare Creatures bekannt gegeben. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein Remake des Klassikers, der 1997 für PlayStation und Nintendo 64 erschien.

Vielmehr wird das neue Spiel vor und nach den Ereignissen der beiden Original-Titel handeln. Ihr trefft auf einige bekannte und neue Charaktere, während ihr versucht, die höllischen Kreaturen von Adam Crowley aufzuhalten.

In Nightmare Creatures entdeckt Ignatius Blackwood in London alte Aufzeichnungen eines satanischen Kults, die er übersetzt. Doch diese fallen in die Hände seines Gegenspielers Adam Crowley, der die längst vergessenen Nightmare Creatures mit mystischen Experimenten wieder zum Leben erweckt.

Einen Erscheinungstermin oder Systeme nannten die Entwickler bislang nicht.